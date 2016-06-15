ساعة لوتشيا بالقرص الأخضر من "بولغاري"

تعتبر ساعة "لوتشيا" Lvcea النسائية الأحب إلى النفوس، حيث استوحتها دار "بولغري" Bulgari من الترابط الوثيق ما بين الضوء والوقت، تستحدث اليوم منعطفاً مشرقاً جديداً حين تأتي بـ "طبعة" خاصة مميّزة طُورت حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط .. ولقد حان الوقت للقاء ساعة "لوتشيا" Lvcea الجديدة المذهلة بالقرص الأخضر.

ومع أنها لا تزال تُعد مجموعة حديثة إلى حد ما بالنسبة لدار "بولغري" Bulgari، إلا أن ساعات "لوتشيا" Lvcea سرعان ما أصبحت الأكثر تفضيلاً في جميع بقاع العالم، بل وحظيت بشغف مميّز هنا في الشرق الأوسط. وإذ اشتهرت بتحقيق التوازن المثالي ما بين البساطة والرقي والتعقيد، وبين الجرأة واللمسات التفصيلية الدقيقة البارعة، فإن هذه الساعات لا تجسد روحية "بولغري" Bulgari فحسب، بل وروحية من ترتديها أيضاً.

وفي حين أن مواد فاخرة كالفولاذ والذهب الزهري والماس تتفاعل جميعاً مع أشعة الضوء التي تتكسر عليها، فإن ساعة "لوتشيا" Lvcea الحصرية هذه تخلق بعداً جديداً قوي الأثر بإضافة قرص فاخر أخضر اللون إليها .. قرص مطعم بمؤشرات من الماس، وبلون طالما ارتبط بمعاني النماء، والحياة الجديدة، بل وحتى الثراء.

وها هي ساعة "لوتشيا" Lvcea بالقرص الأخضر، التي أبتكرت حصرياً لمنطقة الشرق الأوسط، تشرق كفنار يغمر العالم بضيائه.