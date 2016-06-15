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اكتشفي مجموعة "سويت شارمز" من فان كليف أند آربلز

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الأربعاء 15-06-2016 15:57

تقدم دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels دائماً أجمل الابداعات من الساعات والمجوهرات، وفي أحدث اصداراتها قدمت لنا ابداعاً جديداً انضم إلى عائلة الساعات العريقة التي تمتلكها الدار وهو مجموعة "سويت شارمز" Sweet Charms.
حيث استوحت هذه المجموعة من ثيمة الطبيعة وصولاً الى الكوتور ومروراً بالباليه، وفي هذه المجموعة نجد جميع المواصفات العزيزة على قلب "فان كليف أند آربلز" Van Cleef & Arpels وقد عبرت عنها في اللقاء بين مهارتين: قياس الوقت وامتياز البراعة في صناعة المجوهرات.
تعود مجموعة ساعات "سويت شارمز" Sweet Charms الى عشرينات القرن الماضي، وهي تثير الدهشة وتجذب الأنظار بفضل جوانبها المرحة: مشابك تتخذ شكل المجوهرات، وزهرات مرصعة بالأحجار ترتقي لتكشف عن قرص الساعة.

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سيدتي