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تعرف على مباريات المحمدي مع هال سيتي ضد كبار إنجلترا في الدوري الإنجليزي

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تعرف على مباريات المحمدي مع هال سيتي ضد كبار إنجلترا في الدوري الإنجليزي تعرف على مباريات المحمدي مع هال سيتي ضد كبار إنجلترا في الدوري الإنجليزي

يبدأ أحمد المحمدي اللاعب المصري المحترف في نادي هال سيتي أولى مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2016-2017 ضد ليستر سيتي حامل اللقب.

كما يخوض ثاني جولاته بالدوري ضد سوانزي، وفي الجولة الثالثة يواجه مانشستر يونايتد على ملعب كي سي معقل نمور مدينة هال.

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وفي الجولة الخامسة يواجه أرسنال على ملعب كي سي، ثم في الجولة السادسة يواجه ليفربول على ملعب أنفيلد ثم تشيلسي بالجولة السابعة.

وإليكم أهم مباريات فريق هال سيتي ضد كبار إنجلترا بالدوري الإنجليزي.

هال سيتي – ليستر سيتي (13 أغسطس – ملعب كي سي – الجولة الأولى)

هال سيتي – مانشستر يونايتد (27 أغسطس – ملعب كي سي – الجولة الثالثة)

هال سيتي – أرسنال (17 سبتمبر – ملعب كي سي – الجولة الخامسة)

ليفربول – هال سيتي (24 سبتمبر – ملعب أنفيلد – الجولة السادسة)

هال سيتي – تشيلسي (1 أكتوبر – ملعب كي سي – الجولة السابعة)

توتنام – هال سيتي (14 ديسمبر – ملعب وايت هارت لين – الجولة الـ16)

وست هام – هال سيتي (17 ديسمبر – الملعب الأوليمبي – الجولة الـ17)

هال سيتي – مانشستر سيتي (26 ديسمبر – ملعب كي سي – الجولة الـ18)

هال سيتي – إيفرتون (31 ديسمبر – ملعب كي سي – الجولة الـ19)

تشيلسي – هال سيتي (21 يناير – ملعب ستامفورد بريدج – الجولة الـ22)

مان يونايتد – هال سيتي (31 يناير – ملعب أولد ترافورد – الجولة الـ23)

هال سيتي – ليفربول (4 فبراير – ملعب كي سي – الجولة الـ24)

أرسنال – هال سيتي (11 فبراير – ملعب الإمارات – الجولة الـ25)

ليستر سيتي – هال سيتي (4 مارس – ملعب كينج باور – الجولة الـ27)

إيفرتون – هال سيتي (18 مارس – ملعب جوديسون بارك – الجولة الـ29)

هال سيتي – وست هام (1 أبريل – ملعب كي سي – الجولة الـ30)

مان سيتي – هال سيتي (8 أبريل – ملعب الاتحاد – الجولة الـ32)

هال سيتي – توتنام (21 مايو – ملعب كي سي – الجولة الـ38)

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