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صور.. وقفة لحملة الماجستير دفعة 2015 للمطالبة بالتعيين

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نظم عدد من حملة الماجستير “دفعة عام 2015″ اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع قصر العيني، للمطالبة بالتعيين أسوة بالدفعات السابقة لهم.
> وردد المشاركون في الوقفة هتافات تطالب المسؤولين بالاستجابة لمطالبهم كان أبرزها: “صايمين ومكملين”،”التعيين التعيين من غيره ما احناش راجعيين كفاية كذب يا مسؤولين”، “كوسة كوسة”، ”إحنا الصفوة التعليية مش واسطة ولا محسوبية”، و”بكرا هيشهد علينا تاريخك ماجستيرك على رصيفك”و”واحد

اتنين القرار فين” ،”فين وعود المسؤولين التعيين التعيين”.
> وقال أحد المشاركين في الوقفة إلى أنهم يطالبون بتعيينهم في الجهاز الإداري للدولة كزملائهم بالدفعات السابقة من 2002 إلى 2014، مؤكدين على أنهم في انتظار قرار التعيين، مهددين بالتصعيد بالاعتصام أمام مجلس الوزراء في حال استمرار تجاهل المسؤولين.

 

المراسل : عمر جمال

 

 

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