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رئيس الوزراء يستعرض دراسة عروض تنفيذ مشروع قطار 6 أكتوبر المكهرب

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رئيس الوزراء يستعرض دراسة عروض تنفيذ مشروع قطار 6 أكتوبر المكهرب رئيس الوزراء يستعرض دراسة عروض تنفيذ مشروع قطار 6 أكتوبر المكهرب
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لاستعراض العروض الفنية والمالية المقدمة لإقامة مشروع القطار الكهربائى المعلق (المونوريل)، لربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحافظتى القاهرة والجيزة، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والنقل.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة العمل على تحديث الدراسات الخاصة بالمشروع مع تحديد العوائد الاقتصادية لكل عرض من العروض المقدمة، لاختيار الافضل من الناحيتين الفنية والمالية، ومنح مهلة 7 ايام للانتهاء من تحديث الدراسة، على أن يتم العرض مرة أخرى فى اجتماع مقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاختيار العرض الانسب من بين العرضين المقدمين من الجانبين الكندى والصينى.

واستعرض الاجتماع، مزايا مشروع (المونوريل) المقرر اقامته، حيث تشير الدراسات التى تم عرضها خلال الاجتماع أنه سيحقق أول ربط نقل جماعى كثيف لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد مع النقل الجماعى للقاهرة الكبرى، كما سيعمل على زيادة معدلات التنمية بالمدينتين، بالاضافة إلى امكانية التوسع فى اقامة خطوط المونوريل وربطها مع خطوط مترو الانفاق.

كما أوضحت الدراسات التى تم عرضها خلال الاجتماع إلى أنه سيصل طول المرحلة الاولى من مشروع القطار الكهربائى المعلق إلى 34 كم تبدأ من المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، حتى محطة مترو بولاق الدكرور بالخط الثالث لمترو الانفاق، وتتضمن 10 محطات وورشة بجوار المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وتمتد مدة تنفيذ المشروع ما بين 3 إلى 4 سنوات، ومن المتوقع أن يصل عدد الركاب فى بداية التشغيل إلى 18 ألف راكب على أن يصل عند اكتمال باقى مراحل المشروع إلى 42 ألف راكب.

اجتماع مجلس الوزراء (1)

اجتماع مجلس الوزراء (2)

اجتماع مجلس الوزراء (3)

اجتماع مجلس الوزراء (4)

اجتماع مجلس الوزراء (5)

اجتماع مجلس الوزراء (6)


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