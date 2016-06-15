نيمار يعتذر عن تعليق اعتبره الجمهور رسالة «بذيئة»

اعتذر نجم المنتخب البرازيلي، نيمار، عن تعليق نشره في موقع التواصل الاجتماعي “أنستجرام”، قائلا إنه تراجع عنه بعدما جرى فهمه بصورة سلبية.

وكان نيمار قد انتقد من رآهم متحاملين على منتخب البرازيل عقب خروجه من الدور الأول لكوبا أمريكا، كاتبا: “بعد خيبة الأمل هذه سيظهر الكثير من ….ليتحدثوا”، وهو ما تم تأويله باعتباره رسالة “بذيئة”.

وقال لاعب برشلونة “لقد أدركت أن ما نشرته على أنستغجرام كان له تأثير سلبي، وتوصلت بعدما فكرت في الأمر إلى أنني بالغت”.

وأضاف “أقدم اعتذاري لكل من أحسوا أن منشوري قد هاجمهم، وذاك أقل شيء يمكنني أن أقوله”، وفق ما نقل موقع “غول” الرياضي.