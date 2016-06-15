الكشف عن إبرة لمساعدة مرضى السكري في تقليل شعورهم بالألم

كشف مستودع الاتحاد للأدوية أحد أكبر موزعي المستحضرات الدوائية في الإمارات العربية المتحدة- عن طرح ( حقنة ) جديدة ضمن مجموعته المتخصصة في العناية بمرضى السكري تحت مسمى ( انسوبين ) 33 جي ، لتقليل الشعور بالألم أثناء الحقن بالإبر القصيرة التي تخترق الجلد دون أن تصيب الأوعية الدموية بأذى.

وقالت داليا طبري -مدير مستودع الاتحاد للأدوية قد كان لنا السبق في طرح قلم إبرة الأنسولين جي 32 الأمر الذي ألهمنا لنبتكر ابرة Insupen ، جي 33 إننا واثقون بأن هذه الأداة الموجودة ضمن مجموعة ( الاتحاد للأدوية ) ستكون ذات قيمة مضافة في حياة مرضى السكري، كما أنها ستسهل عليهم تناول العلاج بأنفسهم".

وذكرت أن إبرة ( انسوبين ) صممت بتقنية حديثة لتقليل الشعور بالألم أثناء الحقن بالإبر القصيرة التي تخترق الجلد دون أن تصيب الأوعية الدموية بأذى. وقد أظهرت إحدى التجارب السريرية التي أجريت على أشخاص بالغين مصابين بمرض السكري النوع 1 أن إبرة الحقنة الجديدة 33 جي أفضل كثيراً من إبرة الحقن التقليدية 32 جي إذ يساعد حجمها الصغير في تقليل الشعور بالألم عند حقن المريض بجرعة فعالة من الدواء.

ونظراً لأن الحقن بالإبر يؤثر في درجة استجابة المريض للعلاج والانتظام عليه، فقد صمم هذا النوع الجديد من إبر الحقن ليصبح أحد الابتكارات الأكثر تطوراً في المجال الطبي.

وأاشارت الى يُعد مستودع الاتحاد للأدوية واحداً من الموزعين الرائدين في الإمارات العربية المتحدة بنسبة عائدات تربو على 300 مليون درهم في عام 2015. وعلى مدار العقد السابق، سجل مستودع الاتحاد للأدوية نمواً ملحوظاً في جميع القطاعات، بما فيها عوائد النمو السنوي، وحصة السوق، وعدد الوصفات الطبية، ومحفظته من المنتجات، وتمثيله من الشركاء الدوليين.

الى ذلك أظهرت دراسة أجرتها مؤخراً شركة أسترازينيكا أن مرضى السكري في الإمارات العربية المتحدة لا يأخذون حقن الأنسولين بانتظام، ويعزى ذلك إلى الظاهرة التي تعرف بـ"التريبانوفوبيا"؛ أي الخوف الشديد من الحقن، وهو أحد أنواع الخوف الأكثر انتشاراً بين الأشخاص البالغين في الإمارات العربية المتحدة الذين تصل نسبة إصابتهم بمرض السكري إلى 19,3%. في الوقت الذي يواصل قطاع الرعاية الصحية في الإمارات العربية المتحدة جهوده الرامية إلى التصدي لمرض السكري من خلال طرح ( أدوية جديدة ) كانت ( ابرة الانسوبين) .