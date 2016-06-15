النائب العام في دبي يطالب بإعدام قاتل الطفل عبيدة

طالب النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان بتوقيع عقوبة الإعدام بقاتل الطفل عبيدة بعد أن تم إحالته إلى محكمة الجنايات في دبي.

وكانت النيابة العامة قد شكلت فريق تحقيق برئاسة المستشار يوسف فولاذ المحامي العام، رئيس نيابة ديرة وعضوية المستشار د. علي الحوسني رئيس النيابة، وأحمد إبراهيم عبدالله وكيل نيابة أول، والذي باشر التحقيق مع المتهم الذي اعترف بدوره بارتكاب الجريمة.

وأقر أنه قام باستدراج الطفل من مقر عمل والده اختصاص إمارة الشارقة لشراء لعبة (سكوتر) وتوجه به الى منطقة الممزر بسيارة استعارها من حارس البناية التي يقطن بها وفي مواقف السيارات قام بشرب الخمر وطلب من الطفل خلع ملابسه للواط به، وصاح الطفل بأنه سيبلغ والده بواقعة اللواط فقام بإسكاته، حيث حاول خنقه بكلتي يديه ومن ثم قام بخنقه بواسطة غترة حتى فارق الحياة واستمر في تناول الكحول حتى الساعة 5 فجراً.

وأضاف أنه بعد ذلك توجه إلى مقر سكنه بالشارقة، تاركاً الطفل في السيارة على المقعد الخلفي، وفي حوالي الساعة 7 صباحاً من اليوم نفسه تحرك بالسيارة إلى المدينة الجامعية في دبي وتخلص من الجثة برميها أسفل إحدى الأشجار، كما تخلص من باقي الأغراض برميها بأماكن مختلفة.

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