الصحة العالمية: القهوة والشاى الساخنان يرفعان خطر الإصابة بسرطان المرىء

تواصل الأبحاث الطبية التأكيد على المخاطر الصحية للمشروبات الساخنة جدا، وأنها ترفع خطر الإصابة بالسرطان نظرا لتعريض الفم والمرىء لدرجات حرارة عالية باستمرار، ويأتى هذا فى الوقت الذى يلجأ فيه الكثير من الأشخاص إلى تناول المشروبات الساخنة بكثرة.

وفى هذا السياق حذرت منظمة الصحة العالمية WHO من المخاطر الصحية لمشروبات الشاى والقهوة الساخنة جدا التى تزيد حرارتها عن 65 درجة سيليزية، مؤكدة أنها ترفع خطر الإصابة بسرطان المرىء، وذلك بعد تقييم أكثر من 1000 دراسة علمية حول مشروب القهوة وعلاقته بالسرطان.

ومن جانبه قال كريستوفر وايلد، مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، التابعة لـWHO إن الحرارة المرتفعة لمشروب الشاى أو القهوة هى المسئولة عن رفع خطر الإصابة بالسرطان وليس المشروب نفسه، مشددا على ضرورة الانتظار حتى تنخفض درجة حرارة المشروب ثم تناوله، وبهذا القرار تنضم المشروبات الساخنة إلى المسببات المحتملة للسرطان.

وأوصت الأبحاث الطبية السابقة بضرورة الانتظار 4 دقائق على الأقل قبل تناول مشروب الشاى الساخن حتى تنخفض درجة حرارته كى نتجنب المخاطر الصحية المحتملة.

وكانت العديد من الأبحاث الطبية التى نشرت فى الصين وإيران وتركيا وأمريكا الجنوبية، قد أكدت أن تناول المشروبات التى ترتفع درجة حرارتها عن 70 درجة سيليزية ترفع خطر الإصابة بسرطان المرىء، مضيفة أنه كلما ترتفع درجة الحرارة كلما ترتفع مخاطر حدوث السرطان.

القهوة لا تسبب سرطان المثانة البولية

>وفى الوقت نفسه، قررت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان عدم اعتبار القهوة من مسببات الأورام، وإزالتها من قائمة المسببات المحتملة للسرطان "Group 2B" إلى المجموعة الثالثة "Group 3"، التى تضم الأشياء التى لم يثبت علاقتها بحدوث السرطان.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قررت منذ عام 1991 ضم القهوة إلى قائمة الأشياء المحتمل تسببها فى السرطان قبل أن تقرر إزالتها من هذه القائمة مؤخرا.

وكشفت دراسة حديثة نشرت منذ عدة أشهر بمجلة "Circulation" أن تناول القهوة بشكل منتظم يحد من خطر الوفاة بأمراض القلب والسكرى واضطرابات المخ.

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