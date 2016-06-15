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بالفيديو والصور..حملة الماجستير يتظاهرون أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين

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بالفيديو والصور..حملة الماجستير يتظاهرون أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين بالفيديو والصور..حملة الماجستير يتظاهرون أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين
تظاهر منذ قليل، العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2015 أمام البوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، بشارع قصر العينى للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الإدارية للدولة أسوة بالدفعات السابقة من 2002 حتى 2014، وأطلقوا صافرات الاستهجان.

وردد المحتجون هتافات: "ماجستير وعاطل.. صايمين ومكملين.. ماجستير طالب التعيين"، كما رفعوا لافتات كتب عليها: "ماجستير وعاطل.. ماجستير ودكتوراه دفعة 2015.. فين وعود .. احنا الصفوة التعليمية".

حملة الماجستير (1)

حملة الماجستير (2)

حملة الماجستير (1)

حملة الماجستير (2)


>حاملو الماجستير فى رحلة البحث عن التعيينات بالحكومة.. 50 وقفة احتجاجية دون جدوى.. ورئيس الخطة والموازنة: البرلمان بصدد حل مشاكل المطالب الفئوية.. ومنسق الحملة: نواب وعدونا بحل مشكلتهم ولم تحل
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