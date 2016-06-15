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الحبس 6 أشهر لشاب وقف عاريا داخل بلكونة شقته فى نهار رمضان بحدائق القبة

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الحبس 6 أشهر لشاب وقف عاريا داخل بلكونة شقته فى نهار رمضان بحدائق القبة الحبس 6 أشهر لشاب وقف عاريا داخل بلكونة شقته فى نهار رمضان بحدائق القبة
قضت محكمة جنح حدائق القبة برئاسة المستشار محمد أبو بكر، اليوم الأربعاء، بحبس شاب وقف عاريا ببلكونة شقته أثناء نهار رمضان، 6 أشهر مع الشغل والنفاذ بتهمة إرتكاب فعل فاضح فى الطريق العام.

وأنكر المتهم أمام المستشار عبد الرحمن شتلة، إرتكابه للواقعة، مؤكدا أنه أحيانا يقف فى بلكونة شقته مرتديا "شورت وفانلة"، بسبب حرارة الجو ،خاصة أنه فى شقته، وأنكر وقوفه عاريا، ومجردا من ملابسه داخل البلكونة ومعاكسة جيرانه، مشيرا إلى أنه لا يسمح لنفسه بمعاكسة جيرانه فى منطقة شعبية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة، تلقى بلاغات من المارة وسكان العقارات، أفادوا فيه بتضررهم من ظهور شاب عاريا تماما من ملابسه، واقفا داخل بلكونة شقته، وأضاف جيران المتهم، أنه دائم الوقوف عاريا داخل بلكونة شقته، ولا يستطيعون الوقوف فى البلكونات أو فتح الشبابيك بسبب ما يفعله.

واوضح الجيران فى المحضر ، أنهم اشتكوا لأسرته أكثر من مرة، وكل مرة كانوا يعتذروا لنا لكن الأمر كان يتكرر وتطور إلى المعاكسات والتحرش بهم، ما دفعهم إلى تحرير محاضر ضده.

تم القبض على المتهم، وإحالته للنيابة التى قررت حبسه وإحالته للمحاكمة، وكشفت تحقيقات محمد أنور وكيل أول نيابة حدائق القبة، أن المتهم دائم الظهور عاريا ببلكونة شقته، وأكدت التحريات صحة الواقعة وأن المتهم لا يعانى من أى اهتزاز نفسى ومدرك لأفعاله.
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اليوم.. أولى جلسات محاكمة شاب "وقف عاريا" ببلكونة شقته فى نهار رمضان

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