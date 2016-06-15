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هيئة التنمية السياحية: غدا آخر موعد لتقديم العروض الفنية لـ73 مشروعا

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هيئة التنمية السياحية: غدا آخر موعد لتقديم العروض الفنية لـ73 مشروعا هيئة التنمية السياحية: غدا آخر موعد لتقديم العروض الفنية لـ73 مشروعا
قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إن آخر موعد لتقديم العروض الفنية للأراضى التى طرحتها الهيئة وعددها 73 قطعة أرض بعدد من المناطق السياحية غدا، الخميس، لإقامة مشروعات محددة بمواقع التنمية السياحية وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى عدد الشركات، التى قامت بسحب كراسات الشروط بلغ 184 شركة.

وأضاف "سعد" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك إقبال واضح من المستثمر المحلى، وكذلك دخول مستثمرين من دول الخليج " – الإمارات – الكويت " للمنافسة للفوز بالأراضى المطروحة لتنفيذ المشروعات السياحية.


>التنمية السياحية: 663 مليون جنيه إيرادات الهيئة بزيادة 83 مليونا عن المستهدف

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