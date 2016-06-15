الإعلان عن نتائج الثانوية العامة غداً الخميس

قالت وزارة التربية والتعليم على حسابها في موقع تويتر أنها ستعلن غداً الخميس عن نتائج الثانوية العامة للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي.

وقال مروان الصوالح، وكيل وزارة التربية والتعليم إنه بإمكان الطلبة الحصول على شهاداتهم الدراسية غداً من مدارسهم فور الإعلان عن النتائج.

وأكد الصوالح أن الوزارة كانت حريصة على الالتزام بموعد إعلان النتائج وفق ما هو مقرر وبالصورة المطلوبة.

وأضاف الصوالح أن عملية الرصد والتقييم في اللجان والمراكز على مستوى الدولة تمت بشكل سلس ووفق أعلى المعايير، مشيراً إلى أن التربية ستتيح امكانية التعرف إلى النتائج من خلال البريد الالكتروني، وتطبيقاتها الذكية أبنائي، وملفي، ونظام SIS .

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