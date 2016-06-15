أبوظبي تضيء معالمها باللون الأحمر احتفاءً بخطة أبوظبي

أضاءت أبوظبي عدداً من أبرز معالمها الأيقونية باللون الأحمر احتفاء بخطة أبوظبي التي تم الإعلان عن مستجداتها مساء أمس في ملتقى حكومة أبوظبي، بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيوخ وأصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين وكبار مسؤولي القطاع الخاص وممثليه بالإمارة وعدد كبير من موظفي الحكومة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويأتي اللون الأحمر المستخدم في شعار خطة أبوظبي متوافقاً مع لون شعار حكومة أبوظبي والذي تم تصميمه على شكل شعار للسفينة مستلهما من الإرث التاريخي والثقافي للإمارة، وليكون رمزاً لمضي أبوظبي قدماً في مسيرتها التنموية الشاملة نحو المستقبل.

وقد تلوّن باللون الأحمر كل من فندق قصر الإمارات وأبراج الاتحاد وجسر الشيخ زايد ومقر شركة "أدنوك" الجديد وبرج كابيتال جيت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

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