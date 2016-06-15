3 علامات تنذر بإصابتك بالسكتة الدماغية.. أهمها صعوبة الكلام واعوجاج الفم

أكد الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بطب قصر العينى أن المشروع القومى لعلاج السكتة الدماغية أمل جديد لإنقاذ آلاف المرضى الذى قد يفقدون حياتهم أو يتعرضون للإعاقة نتيجة عدم إنقاذ حياتهم فى الساعات الأولى من الإصابة بالجلطة.

وقال الدكتور هانى عارف إن عدد المصابين بالسكتة الدماغية فى مصر يتراوح ما بين 200 إلى 250 ألفا سنويا يتوفى منهم 70 ألفا، موضحا أن عددا كبيرا ممن يبقون على قيد الحياة يعانون بدرجة كبيرة من العجز، حيث تعتبر السكتة الدماغية السبب الرئيسى للإعاقة خاصة فى السن المتقدم، ورغم توافر علاج للسكتة الدماغية فى الساعات الأولى منذ عام 1995 ،إلا أنه لم يتم الاهتمام بتفعيل هذا العلاج فى مصر، حيث إن العلاج لابد أن يؤخذ فى مركز مؤهل لعلاج السكتة الدماغية.

وأشار الدكتور هانى عارف الى أن الاشعة والتحاليل لابد ان تنتهى فى أقل من ساعة مع تقييم الحالة من الناحية الاكلينيكية، ولابد أن يأخذ المريض العلاج قبل مرور 4 ساعات ونصف من بداية الجلطة، موضحا أنه بدأ الاهتمام مؤخرا فى مصر بمحاولة ادخال هذا العلاج بصورة منتظمة فى مراكز قليلة وكان من أهم هذه المراكز جامعة عين شمس، حيث توجد هناك وحدتين للسكتة الدماغية.

وأوضح أن وزارة الصحة وفرت العلاج على نفقة الدولة فى المراكز المتخصصة فى مصر، مؤكدا أن تكلفة عقار إذابة الجلطة يبلغ نحو 8 آلاف جنيه، وأسرعت لإنشاء وحدة لعلاج السكتة الدماغية على الأقل فى كل محافظة، وسوف يتيح هذا المشروع تحسين علاج واحدة من أهم المشكلات الصحية فى مصر.

ويقدم الدكتور هانى عارف العلامات المنذرة لإصابة المريض بالسكتة الدماغية أو الجلطة، موضحا أنه لابد من زيادة الوعى لمعرفة المريض ببداية أعراض السكتة الدماغية حتى يستطيع المريض التوجه لأقرب مركز لعلاج السكتة الدماغية فى الوقت المناسب، مؤكدا أن الدواء يفيد فقط فى الـ4 ساعات ونصف الأولى من الإصابة وبعد ذلك لا يستطيع الطبيب إعطاء العلاج وأهم تلك الأعراض هى:

أولا : اعوجاج فى الفم

>ثانيا : ضعف فى حركة اليد

>ثالثا : صعوبة فى الكلام

>فعند حدوث أى من هذه الاعراض يجب التوجه فورا لأقرب مركز لعلاج السكتة الدماغية خلال الساعات الاولى من الاصابة.

أستاذ مخ وأعصاب: السكتة الدماغية أول سبب للإعاقة لدى كبار السن

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