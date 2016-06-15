مكتبة الإسكندرية تنظم معرض اللوحات الفنية "مع اللاجئين" الأحد المقبل

بمناسبة اليوم العالمى للاجئين، تنظم مكتبة الإيداع بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين، معرضًا للوحات الفنية للاجئين السوريين تحت عنوان "مع اللاجئين"، وتحكى اللوحات قصص بعض اللاجئين فى مصر

يقام المعرض بالقاعة الغربية بمركز المؤتمرات، مكتبة الإسكندرية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19 يونيو2016، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويستمر المعرض حتى يوم الاثنين الموافق 27 يونيو 2016.

أنشطة طلابية بمتحف المخطوطات فى مكتبة الإسكندرية لصيف 2016