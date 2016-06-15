هزاع بن زايد يشهد الإعلان عن مستجدات "خطة أبوظبي"

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي .. شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لامارة أبوظبي أمس الملتقى الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لموظفي الدوائر والجهات التابعة لحكومة أبوظبي.

حضر الملتقى في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ..سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وأصحاب المعالي أعضاء المجلس التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين وكبار مسؤولي القطاع الخاص وممثليه في الإمارة وجمع غفير من الموظفين تجاوز 1400 موظف.

واطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الملتقى على مستجدات "خطة أبوظبي" وتفاصيل مسيرتها نحو تحقيق رؤية الإمارة للوصول لمجتمع واثق وآمن واقتصاد تنافسي ومستدام.

وقام سموه بجولة في معرض خطة أبوظبي الذي يسلط الضوء على مسيرة تطوير "خطة أبوظبي" وأهم مراحل إنجازها حيث تشرح شاشات المعرض الرقمية أهداف خطة أبوظبي ضمن إطارها الحالي.

ويوفر المعرض فرصة للتعرف على مدى مساهمة الخطة في تنمية مجتمع الإمارة وقطاعات العمل الحكومي كافة.

وتم تصميم معرض خطة أبوظبي للتعرف على خطها الزمني وعرض مستهدفاتها من خلال شاشات رقمية تستعرض عمل الجهات الحكومية وأهم إنجازاتها خلال العام الفائت على أرض الواقع إضافة إلى استعراض أهم المشاريع وما تمثله الخطة لمختلف شرائح المجتمع من خلال استعراض قصة العائلة قصة الشباب قصة السائحين والمستثمرين.

وشهد الملتقى عرضا عن فيلم خطة أبوظبي والذي يجسد فيه ثلاثة أطفال تطلعات أبوظبي المستقبلية نحو تنمية مستدامة ومستقبل أفضل في كل قطاعات العمل الحكومي.

يشار إلى أن ملتقى موظفي حكومة أبوظبي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي سنويا انسجاما مع التوجهات الحكومية الرامية إلى الاهتمام بالجانب الاجتماعي للموظفين تقديرا وتكريما لجهودهم المبذولة في سبيل تطوير العمل الحكومي والارتقاء به في كافة مجالات العمل الحكومي.

وقال معالي سعيد عيد الغفلي رئيس المكتب التنفيذي في إمارة أبوظبي في كلمته الإفتتاحية في الملتقى إن "خطة أبوظبي" هي خطوة رائدة على طريق تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والتي تحرص دائما على الارتقاء بالعمل الحكومي بما يليق بمكانة الإمارات التي باتت تمثل نموذجا يقتدى به في مجال كفاءة الأداء والتميز في تقديم الخدمات الحكومية.

وأشار معاليه إلى أن المكانة الرائدة لدولة الإمارات تضعنا أمام مسؤولية مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم خططنا التنموية الطموحة ومن هذا المنطلق تأتي خطة أبوظبي لتشكل علامة فارقة في مسيرة التنمية والتطوير على صعيد أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وأكد أن التخطيط للمستقبل ووضوح الرؤى والأهداف لم يغب يوما عن قيادة أبوظبي فقبل خمسين عاما تم وضع أول خطة عمل للإمارة وذلك بعد أول تشكيل لمجلس تخطيط أبوظبي في العام 1966 حيث وضعت لبنة الأساس في مسيرة عاصمة التقدم والتنوع الاقتصادي لتضاهي اليوم أعرق العواصم العالمية من حيث بنيتها التحتية المتطورة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وذلك كله في إطار منظومة مؤسساتية تستند إلى الابتكار والإبداع.

وقال إن تميز منظومة العمل وتحقيق الاستدامة وزيادة كفاءة الجهاز الحكومي واحتياجات المرحلة الحالية والمتطلبات المستقبلية يتطلب مراجعة مستمرة للسياسات والأداء وذلك عبر إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتبسيطها وتحقيق التكامل من خلال تحديد الأطر الناظمة وآليات التنسيق الحكومي بالشكل الذي يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المختلفة وبما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية الموضوعة والهادفة إلى مواصلة مسيرة التقدم في مختلف الظروف.

وقدم الغفلي الشكر لجميع الموظفين وحثهم على مواصلة العمل والتميز في الأداء كون العمل الحكومي وحدة واحدة لا تتجزأ ولا بد من العمل وفقا لنسق متوافق مع رؤية أبوظبي.

وأكد أن ما وصلت إليه إمارة أبوظبي من تقدم في شتى المجالات يستوجب من جميع الموظفين العمل بكل كفاءة واقتدار للمحافظة على الإنجازات المتحققة والبناء عليها للسير في مسيرة التنمية الشاملة .

وتمثل " خطة أبوظبي " انعكاسا لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " إذ تشكل مخططا استراتيجيا تم تصميمه لتوجيه نمو وتنمية أبوظبي.

وتحدد الخطة التي وضعت بالشراكة مع 65 جهة حكومية في أبوظبي25 هدفا أساسيا تتوزع على خمسة قطاعات للعمل الحكومي وهي قطاعات التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة وقطاع الأمن والعدل والسلامة وقطاع الشؤون الحكومية بشكل يضمن تطور أبوظبي المستمر.

وسيتم تحقيق هذه الأهداف عبر سلسلة من83 برنامجا ومشروعا شاملا يتم مراقبتها وتقييمها باستمرار عبر مؤشرات أداء وتقارير دورية حرصا على سير العمل لتنفيذ خطة أبوظبي بسلاسة وبما يعود بفوائد ملموسة على الإمارة.

وتهدف "خطة أبوظبي" التي تعد ترجمة وتحديثا لأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي إلى تحقيق رؤية أبوظبي وذلك باعتماد الأهداف الحكومية طويلة الأمد والبرامج المرتبطة بها إضافة إلى المؤشرات الرئيسية لمتابعة تحقيق هذه الأهداف على مستوى الحكومة ككل على نحو مستمر لتغطي الخطة مجتمعة كل أنشطة العمل الحكومي ومجالاته.