أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بان كى مون: لايمكن تحقيق تقدم فى تسوية النزاع السورى إلا بالحوار

Google+ Print
بان كى مون: لايمكن تحقيق تقدم فى تسوية النزاع السورى إلا بالحوار بان كى مون: لايمكن تحقيق تقدم فى تسوية النزاع السورى إلا بالحوار
أكد الأمين العام الأمم المتحدة بان كى مون، أنه لا يمكن تحقيق تقدم فى تسوية النزاع السورى إلا بالحوار وجهود المجتمع الدولى برمته، مشيدا فى الوقت ذاته بالدور المحورى لروسيا فى هذه الجهود.

وقال بان كى مون، فى مقابلة خاصة نقلتها قناة (روسيا اليوم) اليوم (الأربعاء)، إن " الطريق إلى تسوية النزاع السورى مازال طويلا، مشيرا إلى التأثير الإيجابى الذى جاء به التعاون بين وزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف والأمريكى جون كيرى بشأن الملف السوري".

وردا على سؤال حول مدى واقعية الجدول الزمنى للتسوية السورية الذى أقره مجلس الأمن الدولي، قال بان كى مون إن" هذه الوثيقة تبقى معلما مهما يدفع طرفى النزاع للتحرك إلى الأمام نحو تحقيق طموحات الشعب السورى".

وحول الخلافات بين روسيا والغرب، قال الأمين العام " إن روسيا والغرب سيتمكنان من تجاوز الخلافات الناجمة عن النزاع الأوكرانى، مضيفا أن تدهور العلاقات بين موسكو والغرب يضر بقدر كبير بقدرة المجتمع الدولى على التصدى للتحديات العالمية.

وأشار بان كى مون إلى أنه رغم الخلافات القائمة بين الدول الكبرى إلا أنها تمكنت من التوصل إلى صفقة نووية مع إيران حول برنامج الأخيرة النووي، علاوة على تحقيق تقدم بقدر ما حول التسوية السورية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017