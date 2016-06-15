بان كى مون: لايمكن تحقيق تقدم فى تسوية النزاع السورى إلا بالحوار

أكد الأمين العام الأمم المتحدة بان كى مون، أنه لا يمكن تحقيق تقدم فى تسوية النزاع السورى إلا بالحوار وجهود المجتمع الدولى برمته، مشيدا فى الوقت ذاته بالدور المحورى لروسيا فى هذه الجهود.

وقال بان كى مون، فى مقابلة خاصة نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الأربعاء)، إن " الطريق إلى تسوية النزاع السورى مازال طويلا، مشيرا إلى التأثير الإيجابى الذى جاء به التعاون بين وزيرى الخارجية الروسى سيرجى لافروف والأمريكى جون كيرى بشأن الملف السوري".

وردا على سؤال حول مدى واقعية الجدول الزمنى للتسوية السورية الذى أقره مجلس الأمن الدولي، قال بان كى مون إن" هذه الوثيقة تبقى معلما مهما يدفع طرفى النزاع للتحرك إلى الأمام نحو تحقيق طموحات الشعب السورى".

وحول الخلافات بين روسيا والغرب، قال الأمين العام " إن روسيا والغرب سيتمكنان من تجاوز الخلافات الناجمة عن النزاع الأوكرانى، مضيفا أن تدهور العلاقات بين موسكو والغرب يضر بقدر كبير بقدرة المجتمع الدولى على التصدى للتحديات العالمية.

وأشار بان كى مون إلى أنه رغم الخلافات القائمة بين الدول الكبرى إلا أنها تمكنت من التوصل إلى صفقة نووية مع إيران حول برنامج الأخيرة النووي، علاوة على تحقيق تقدم بقدر ما حول التسوية السورية .