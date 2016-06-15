لجنة الأمم المتحدة تستعرض سجل الكويت الدورى فى مجال حقوق الإنسان

تعقد لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، جلسة دورية لاستعراض أداء الدول فى مجال حقوق الإنسان ، وذلك يومى 21 و22 يونيه فى مقر مجلس حقوق الانسان بجنيف.

وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة اليوم،الاربعاء، إن اللجنة المؤلفة من 18 عضوا دوليا مستقلا، سوف تستعرض سجل دولة الكويت وتناقش مجموعة من المسائل المتعلقة بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع وفد من الحكومة الكويتية. كما سيطلع ممثلو المنظمات غير الحكومية الأعضاء على المعلومات فى هذا الصدد.

وكانت الكويت قدمت تقريرا إلى اللجنة بشأن تنفيذ التزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، كما أرسل عدد من المنظمات غير الحكومية تقارير لكى تنظر اللجنة فيها.

وعقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا أمس فى قصر الأمم المتحدة فى جنيف لمناقشة استنتاجاتها بشأن الكويت والبلدان الأخرى الجارى استعراضها وهم(الدانمارك،كازاخستان،غانا،إكوادور،بوركينا فاسو،والأرجنتين). .

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