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أمن غزة يمنع مسيرة لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ضد الانقسام

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أمن غزة يمنع مسيرة لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ضد الانقسام أمن غزة يمنع مسيرة لتجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة ضد الانقسام
منعت أجهزة الأمن فى قطاع غزة مسيرة كان من المقرر تنظيمها الأربعاء، من قبل "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" بالتزامن مع مسيرة أخرى برام الله فى الذكرى التاسعة للانقسام.

وقالت قيادة "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" فى قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادى لمنظمة التحرير أن أجهزة أمن حماس منعت بالقوة الجماهير من التواجد فى ميدان "الجندى المجهول" بغزة فى الذكرى التاسعة للانقسام.

وأضافت أن المراسلات القانونية سلمت فى مكتب الشرطة وعند مدير قوى الأجهزة الأمنية توفيق أبو نعيم فى مدينة غزة، ولكن قوة من الأمن تواجدت منذ الصباح منعت الجماهير من الوصول إلى مكان الفعالية وصادرت بعض أجهزة الهواتف.

واستنكر "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة" هذه الخطوة من قبل أجهزة أمن حماس فى قطاع غزة، مؤكدا مواصلة جهوده لإنهاء الانقسام.

وكانت التجمع دعا للنزول للميادين فى قطاع غزة ورام الله اليوم فى الذكرى التاسعة للانقسام للمطالبة بإنهائه واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
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