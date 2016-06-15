هل تستطيع الصائمة استخدام العطور؟

إذا كنت من محبات العطور وتجدين صعوبة في بدء نهارك من دون استخدامها ، فلن تستطيعي الاستغناء عن العطور في فترة رمضان. من هنا، إليك ما يمكنك اعتماده في هذه الفترة وما يحبذ أن تبتعدي عنه.



في فترة الصيام، ينبغي اتخاذ أقصى درجات الحذر عند وضع العطر، إذ يجب أن لا تصل رائحة العطر إلى الحلق. وفي حال وصلت الرائحة إلى الحلق يجب أن يعاد الصيام. أما في حال حدوث ذلك عن طريق الخطأ، فلا حاجة لإعادة الصيام.

ينصح الابتعاد عن كل ما يجذب الآخرين ولا سيما الروائح القوية. اعتمدي الروائح الناعمة والخفيفة التي تنعش جسمك في درجات الحرارة المرتفعة. يعتبر استخدام العطور أو البخور لجذب الآخرين أمراً محظوراً ومحرماً.