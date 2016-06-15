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محافظ المنوفية يفتتح محطتى رفع للصرف الصحى بشبين الكوم

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محافظ المنوفية يفتتح محطتى رفع للصرف الصحى بشبين الكوم محافظ المنوفية يفتتح محطتى رفع للصرف الصحى بشبين الكوم
افتتح الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، محطتى رفع للصرف الصحى رقم 2 ورقم 4 بشبين الكوم، بحضور هشام شادي رئيس مركز ومدينه شبين الكوم، ومحمد نجيب رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى، وماجد أبو الخير عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم و بعض القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى، إنه تم تنفيذ توسعات لمحطه رفع الصرف الصحى رقم (2) والتى بلغت فيها الطاقة التصميمية قبل التطوير 4000 م3/ اليوم، وبلغت بعد التطوير 10000م3/ اليوم، بتكلفة إجمالية قدرها 4.5 مليون جنية , لتخدم 45 الف نسمة بشارع جمال عبدالناصر القبلي، والسلطان حسين والمناطق المجاورة والسلخانة، وكذا بلغت الطاقة التصميمية لمحطه رفع الصرف الصحى رقم (4) قبل التطوير 3000 م3/اليوم، وبلغت بعد التطوير 8500 م3/ اليوم بتكلفة اجمالية قدرها 5 مليون نسمة لتخدم 25 ألف نسمة بالمستشفى العام ومجمع الكليات، ومعهد الكبد، وبشاير الخير، ومساكن حمدي قنديل، ومساكن المستشفى العام، والمناطق المجاورة.

فيما أكد محافظ المنوفية أن السلطة التنفيذية لا تألو جهدا لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين، وأن هذه التوسعات تساهم بشكل كبير في رفع المعاناة عن المواطنين، والذي يأتى ضمن قائمة المشروعات الخدمية المزعم افتتاحها بمناسبة عيد المنوفية القومى، لكى يشعر المواطن بفرق فى الخدمات المقدمة له خلال المرحلة المقبلة.

بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح محطتى صرف بمركز تلا
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