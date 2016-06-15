رئيس جهاز الإحصاء يطالب مجلس النواب بتحفيزات لتخفيض النمو السكانى فى مصر

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن أزمة الزيادة السكانية تعد مسألة أمن قومى حقيقى الآن، خاصة أن معدلات الزيادة السكانية تذهب تجاه المهمشين وذات الخصائص المتدنية الذين يشكلَون عبئا على المجتمع، وحتى تتمكن الدولة من الحفاظ على مستوى معيشة المجتمع يجب أن يكون النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى.

وأضاف اللواء أبو بكر الجندى، فى تصريحات له اليوم: “فى اللحظة الزمنية الحالية السكان يعدون نقمة ومنحة ووضع سلبى للغاية وأى مشروعات كبيرة لم نشعر بفوائدها”، مؤكداً أن دور الجهاز هو إظهار البيانات وإيضاح خصائص المشكلة السكانية للجهات المعنية لحلها. وطالب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجلس النواب بشن تشريعات لمنح حوافز إيجابية لتحسين الخصائص السكانية، لافتا إلى أن معدل النمو السكانى فى مصر يبلغ 8 أضعاف النمو السكانى فى كوريا و5 أضعاف النمو السكانى فى الصين. وأشار إلى أن استراتيجية السكان التى أطلقها المجلس القومى للسكان فى الرابع عشر من أكتوبر عام 2014 والتى من شأنها الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، مطالباً مجلس النواب بمتابعة مدى قيام كل جهة بالدور المنوط لها فى تلك الاستراتيجية مع أجهزة الدولة المعنية.