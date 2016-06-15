أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس جهاز الإحصاء يطالب مجلس النواب بتحفيزات لتخفيض النمو السكانى فى مصر

Google+ Print
رئيس جهاز الإحصاء يطالب مجلس النواب بتحفيزات لتخفيض النمو السكانى فى مصر رئيس جهاز الإحصاء يطالب مجلس النواب بتحفيزات لتخفيض النمو السكانى فى مصر

اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن أزمة الزيادة السكانية تعد مسألة أمن قومى حقيقى الآن، خاصة أن معدلات الزيادة السكانية تذهب تجاه المهمشين وذات الخصائص المتدنية الذين يشكلَون عبئا على المجتمع، وحتى تتمكن الدولة من الحفاظ على مستوى معيشة المجتمع يجب أن يكون النمو الاقتصادى ثلاثة أضعاف النمو السكانى.

وأضاف اللواء أبو بكر الجندى، فى تصريحات له اليوم: “فى اللحظة الزمنية الحالية السكان يعدون نقمة ومنحة ووضع سلبى للغاية وأى مشروعات كبيرة لم نشعر بفوائدها”، مؤكداً أن دور الجهاز هو إظهار البيانات وإيضاح خصائص المشكلة السكانية للجهات المعنية لحلها. وطالب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجلس النواب بشن تشريعات لمنح حوافز إيجابية لتحسين الخصائص السكانية، لافتا إلى أن معدل النمو السكانى فى يبلغ 8 أضعاف النمو السكانى فى كوريا و5 أضعاف النمو السكانى فى الصين. وأشار إلى أن استراتيجية السكان التى أطلقها المجلس القومى للسكان فى الرابع عشر من أكتوبر عام 2014 والتى من شأنها الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية، مطالباً مجلس النواب بمتابعة مدى قيام كل جهة بالدور المنوط لها فى تلك الاستراتيجية مع أجهزة الدولة المعنية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب