بالصور.. تشديدات أمنية أمام اللجان الانتخابية التكميلية بالفيوم

تشهد اللجان الانتخابية بقرى مركز الفيوم تشديدات أمنية وانتشار مكثف لقوات الشرطة والقوات المسلحة لتأمين المواطنين أثناء قيامهم بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات التكميلية، على المقعد الخالى بالدائرة، والذي خلا بوفاة النائب الراحل محمد مصطفى الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، والذى توفى منذ شهرين إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وقال اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إن عمليات تأمين اللجان وانتشار الأقوال الأمنية على مستوى المركز، بدأت منذ أمس، وتم عمل حرم للطريق أمام اللجنة، وأكد أنه شدد على جميع القوات باليقظة التامة وعدم السماح بأى تجاوزات.

جدير بالذكر أن عدد المرشحين على المقعد بلغ 8 مرشحين، وهم، الدكتورة عبير سليمان زوجة النائب الراحل محمد مصطفى الخولى، والتى ترشحت بعد ضغوط كبيرة من عائلة زوجها لخوض المعركة وتراهن المرشحة على شعبية زوجها وحب أبناء دائرته له، بالإضافة إلى المساندة التى تحظى لها من أبناء عائلة الخولى والذين تراجع بعضهم ممن كانوا ينوون الترشح على المقعد، واعلنوا عن نيتهم ولكن بمجرد إعلانها الترشح أكدوا تراجعهم للوقوف معها ومساندتها وفاء لروح النائب الراحل، والذى كانت تربطه علاقة قوية بأبناء عائلته، كما أن المرشحة تحظى بتأييد عدد من نواب المحافظة الذين حضروا معها بمحكمة الفيوم أثناء قيامها بتقديم أوراق ترشحها للجنة تلقى الطلبات بالدائرة، وهو ما يرجح أنهم سيدعمونها من خلال التحالفات مع عائلات الدائرة.

وأربك المرشح عمرو أبو السعود حسابات المرشحين بالدائرة بعدما تقدم بأوراق ترشيحه للجنة تلقى الطلبات بمحكمة الفيوم قبل دقائق قليلة من غلق باب الترشيح، رغم أنه كان تردد فى الوسط السياسى بالمحافظة من بعض المقربين من النائب أنهم سألوه إذا كان ينوى الترشح للانتخابات على المقعد، ونفى ذلك، ويأتى قلق المرشحين من أبو السعود لأنه برلمانى مخضرم، وينتمى لعائلة برلمانية مخضرمة، حيث كان والده نبيل أبو السعود عضو مجلس النواب وبعده حصل عمرو أبو السعود على المقعد لدورتين، ولم يترشح خلال الانتخابات الماضية ويعتمد عمرو على شعبيته بالدائرة، بالإضافة إلى عائلته، والتى تعتبر من أكبر عائلات المحافظة وسيكون لها أثر كبير فى التحالف مع عائلات الدائرة لمنحه أصواتهم الانتخابية، والمرشح محمد فؤاد زغلول أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم والمرشح المستقل على المقعد، وتأتى فرصة زغلول للفوز بالمقعد من كونه شابا ويراهن على وقوف الشباب بجانبه، كما أنه كان قد ترشح على المقعد خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفاز بالجولة الأولى وتأهل لجولة الإعادة، ولكنه لم يوفق للفوز بالمقعد، والدكتور عبد الباسط عبد الصمد مرشح مستقل ورمزه "بندقية صيد"، والدكتور فوزى سيد عبد السميع مرشح حزب الوفد، ورفعت أحمد عباس مرشح مستقل ورمزه "التمساح" وعماد محمد عبد التواب بدر مرشح مستقل ورمزه "الأسد"، وكمال هاشم أحمد مرشح مستقل ورمزه "الكف"، وعمرو نبيل أبو السعود مرشح مستقل.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أعلنت فى وقت سابق، صدور قرار من مجلس النواب بتاريخ 8 مايو، بخلو مكان الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الفيوم، بعد وفاة النائب محمد مصطفى عبده الخولى، عضو المجلس عن الدائرة، قررت اللجنة عقب اجتماعها بدعوة الناخبين فى الدائرة للاقتراع على مقعد واحد، يومى 14و 15 يونيو 2016 فى الخارج، و15 و16 يونيو فى الداخل، وفى حاة الإعادة، ستقام يومى 24 و25 يونيو فى الخارج، و25و26 فى الداخل. كما قررت اللجنة العليا فتح باب التقدم بطلبات الترشح، ابتداء من 14 مايو، ولمدة 7 أيام حتى 20 مايو 2016، بنفس الأوراق والمستندات فى النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب

اليوم.. إجراء الانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم

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