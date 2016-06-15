محافظ بنى سويف يتابع أعمال إصلاحات بكوبرى بنى سويف العلوى

تفقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف اليوم الأربعاء، الاصلاحات الجارية فى البلاطة العلوية بكوبرى النيل نتيجة هبوط "محدود" بجزء بالبلاطة والذى حدث مساء الأثنين فى مطلع الكوبرى باتجاه القادم من الشرق للغرب، حيث وجًه بسرعة إجراء أعمال الصيانة والإصلاح، والتى بدأت فجر اليوم وذلك لما يمثله الكوبرى من أهمية حيوية للمحافظة لكونه الوحيد الذى يربط بين الشرق والغرب بمدينة بنى سويف.

وقال محافظ بنى سويف فى بيان اليوم، إنه فور علمه بهذه المشكلة وجًه بالتواصل السريع مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات السريعة والمناسبة وتنفيذ الحلول العاجلة لاصلاح البلاطة، بالإضافة إلى تفقده للموقع مساء أمس الثلاثاء، مؤكدا أنه تم اتخاذ الاجراءات الاحترازية لتأمين حركة السير أعلى الكوبرى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق ببنى سويف، لتسيير الحركة المرورية بشكل طبيعى من خلال التواجد المرورى ووضع الحواجز المرورية بمحيط المنطقة.

وأضاف المحافظ، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للطرق على بدء أعمال الإصلاح فى أسرع وقت ممكن، حيث من المقرر أن تنتهى الأعمال اليوم الأربعاء لتعود الحركة لطبيعتها على الكوبرى صباح غد الخميس.

أشار المحافظ إلى أنه خاطب "فى وقت سابق" هيئة الطرق والكبارى لايفاد لجنة لمعاينة الكوبرى للتأكد من الحالة الفنية للكوبرى وكفائته الحالية، وتمت مخاطبة وزير النقل الدكتور جلال السعيد فى مايو الماضى بهذا الشأن، نظرا لأن الكوبرى تم بناؤه منذ ما يقرب من 35 عاما، ولما يتحمله الكوبرى من كثافة المرور عليه ومرور جميع سيارات النقل بأوزانها وأنواعها المختلفة.

وأكد المحافظ حاجة المحافظة الماسة لإنشاء كوبرى عدلى منصور والذى سيتوعب حركة المرور المتزايدة، خاصة فى وجود العديد من المناطق الصناعية والتوسع فى إنشاء العديد من الكليات والمعاهد والمدارس والتوسع العمرانى بشرق النيل.

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