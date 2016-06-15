نجاة ثنائي الإسماعيلي من الموت بعد حادث مروري

نجا ثنائي الإسماعيلي كريم بامبو وطه عادل من الموت المحقق بعد تعرضهما لحادث مروري على طريق الإسماعيلية.

وكان الثنائي في طريقهما للإسماعيلي لخوض مران الفريق بعد الإفطار في القاهرة، إلا أنهما تعرضا لحادث مروري.

ونتج عن الحادث تهشم سيارة طه عادل الذي يقون السيارة بالكامل، واستلزم الأمر حضور سيارة الإسعاف التي قدمت لهم الإسعافات اللازمة.

ورغم الحادث، إلا أن الثنائي توجه لمعسكر الفريق بشكل طبيعي ويستعدان لخوض المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم 24 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

وكان الثنائي في طريقهما للإسماعيلي لخوض مران الفريق بعد الإفطار في القاهرة، إلا أنهما تعرضا لحادث مروري.

ونتج عن الحادث تهشم سيارة طه عادل الذي يقون السيارة بالكامل، واستلزم الأمر حضور سيارة الإسعاف التي قدمت لهم الإسعافات اللازمة.

ورغم الحادث، إلا أن الثنائي توجه لمعسكر الفريق بشكل طبيعي ويستعدان لخوض المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم 24 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.