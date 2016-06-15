أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجاة ثنائي الإسماعيلي من الموت بعد حادث مروري

Google+ Print
نجاة ثنائي الإسماعيلي من الموت بعد حادث مروري نجاة ثنائي الإسماعيلي من الموت بعد حادث مروري

نجا ثنائي الإسماعيلي كريم بامبو وطه عادل من الموت المحقق بعد تعرضهما لحادث مروري على طريق الإسماعيلية.

وكان الثنائي في طريقهما للإسماعيلي لخوض مران الفريق بعد الإفطار في القاهرة، إلا أنهما تعرضا لحادث مروري.

ونتج عن الحادث تهشم سيارة طه عادل الذي يقون السيارة بالكامل، واستلزم الأمر حضور سيارة الإسعاف التي قدمت لهم الإسعافات اللازمة.

ورغم الحادث، إلا أن الثنائي توجه لمعسكر الفريق بشكل طبيعي ويستعدان لخوض المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم 24 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

وكان الثنائي في طريقهما للإسماعيلي لخوض مران الفريق بعد الإفطار في القاهرة، إلا أنهما تعرضا لحادث مروري.

ونتج عن الحادث تهشم سيارة طه عادل الذي يقون السيارة بالكامل، واستلزم الأمر حضور سيارة الإسعاف التي قدمت لهم الإسعافات اللازمة.

ورغم الحادث، إلا أن الثنائي توجه لمعسكر الفريق بشكل طبيعي ويستعدان لخوض المباراة المقبلة في الدوري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم 24 يونيو الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع