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فريق في الجول – محمد ناصف يختار أفضل 11 في الدوري ' لاعب زملكاوي واحد '

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فريق في الجول – محمد ناصف يختار أفضل 11 في الدوري ' لاعب زملكاوي واحد ' فريق في الجول – محمد ناصف يختار أفضل 11 في الدوري ' لاعب زملكاوي واحد '

يعرض FilGoal.com اختيارات محمد ناصف ظهير إنبي المتألق لفريق الدوري المصري الممتاز، والذي يضم أبرز اللاعبين هذا الموسم من وجهة نظره.

وجاءت اختيارات ناصف من خلال الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين برئاسة مجدي عبد الغني التي تجمع أصوات أبرز لاعبي ومدربي الفرق المصرية. وينشرها FilGoal.com تباعا.

واختار النجم المرشح للانتقال للأهلي أو الزمالك تشكيلا يغلب عليه لاعبي الفريق الأحمر في تواجد أحمد الشناوي لحراسة المرمى.

ويرى ناصف أن رمضان صبحي نجم الأهلي الشاب هو أفضل لاعب صاعد في الدوري المصري هذا الموسم، وماليك إيفونا أفضل لاعب أجنبي.

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