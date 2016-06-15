«إنقاذ مرضى صعيد مصر» يقدم وحدتي مركزات أكسجين لمرضى الصدر بمستشفى أسيوط الجامعي

أعلن الدكتور حسن صلاح، نائب رئيس جامعة أسيوط السابق، ورئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، عن موافقة الجمعية للطلب المقدم من قسم الأمراض الصدرية، بمستشفى أسيوط الجامعي، برئاسة الدكتورة سوزان سلامة، بشأن المساهمة في توفير أجهزة من مركزات الأكسجين للمرضى، ممن يعانون من فشل مزمن في وظائف التنفس بقسم الصدر ،

مضيفًا أنه من المقرر، أن تقوم الجمعية بتسليم وحدتي مركزات الأكسجين، بصورة مبدئية بتكلفة إجمالية، تبلغ 16 ألف جنيه مناشدًا أهل الخير، من القادرين فى المجتمع لإتباع قول الله تعالى ” وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ” والمساهمة فى دعم المستشفى الجامعي، بتلك الوحدات حيث يبلغ سعر الوحدة 8 الآلاف جنيه، فقط ولكنها تمثل طوق نجاه لإنقاذ حياة أكثر من مريض،

مشيراً إلى أنه يمكن تقديم الأجهزة للجمعية مباشرًا أوالتبرع ، على حساب الجمعية رقم 30000/1/364 بنك مصر فرع جامعة أسيوط ، وذلك من اى بنك فى مصر.

> ومن جانبه أشاد الدكتور عاطف القرن، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، ومنسق المشروع الخيري، المعنى بتوفير الأجهزة بإستجابة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، وحرصها على دعم المشروع وتوصيل الدعوة لأهل الخيرمن القادرين.

مشيرًا أن مرضى الفشل المزمن، فى وظائف التنفس فى حاجة إلى أكسجين بصفة مستمرة، ونقصه يعرض حياة المريض للخطر وهو ما يمثل عبء على كاهل المرضى، وخاصة من غير القادرين، وهو ما يدعو إلى تكاتف جهود المؤسسات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وأهل الخير، لإنقاذ هؤلاء المرضى.