بالصور.. المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة "دواجن" لأهالى الحسينية

دفعت المجمعات الاستهلاكية بالشرقية، بالتنسيق مع اللواء يحيى برجل رئيس مدينة الحسينية، بسيارة معبأة بكمية من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين داخل المدينة بسعر 20 جنيها للكيلو، وذلك فى إطار خطة توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تفقد رئيس مدينة الحسينية، أعمال الرصف داخل المدينة، بحضور السيد المهندس محسن إسماعيل مدير الإدارة الهندسية، وذلك للاطمئان على سير العمل وإزالة أى معوقات تعوق حركة العمل من أجل استكمال برنامج الرصف.

وفى ذات السياق تفقد المهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، أعمال الإنشاءات للمركز التكنولوجى بأولاد صقر والوقوف على أخر ما تم، وأصدر تعليمات بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، تمهيداً لفتحه للجمهور، حيث إنه سيساعد على توفير الخدمات لأهالى المركز.

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