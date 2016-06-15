أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة "دواجن" لأهالى الحسينية

Google+ Print
بالصور.. المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة "دواجن" لأهالى الحسينية بالصور.. المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة "دواجن" لأهالى الحسينية
دفعت المجمعات الاستهلاكية بالشرقية، بالتنسيق مع اللواء يحيى برجل رئيس مدينة الحسينية، بسيارة معبأة بكمية من الدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين داخل المدينة بسعر 20 جنيها للكيلو، وذلك فى إطار خطة توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما تفقد رئيس مدينة الحسينية، أعمال الرصف داخل المدينة، بحضور السيد المهندس محسن إسماعيل مدير الإدارة الهندسية، وذلك للاطمئان على سير العمل وإزالة أى معوقات تعوق حركة العمل من أجل استكمال برنامج الرصف.

وفى ذات السياق تفقد المهندس عارف عبد المجيد رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، أعمال الإنشاءات للمركز التكنولوجى بأولاد صقر والوقوف على أخر ما تم، وأصدر تعليمات بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية، تمهيداً لفتحه للجمهور، حيث إنه سيساعد على توفير الخدمات لأهالى المركز.

المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة دواجن لأهالى الحسينية (1)

المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة دواجن لأهالى الحسينية (2)

المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة دواجن لأهالى الحسينية (3)

المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة دواجن لأهالى الحسينية (4)

المجمعات الاستهلاكية بالشرقية تدفع بسيارة دواجن لأهالى الحسينية (5)


>بالصور..ضبط مصنع يستخدم مواد كيميائية منتهية الصلاحية لصناعة "ثنر" بالشرقية ‎
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365