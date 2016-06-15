البنتاجون: لا توجد معلومات تؤكد مقتل أبو بكر البغدادى حتى الآن

أكد بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية، اطلاعهم على تقارير إعلامية خاصة بتداول أنباء تفيد بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى فى إحدى الغارات الأمريكية على مدينة الرقة فى سوريا، نافيا وجود أى معلومات تؤكد مقتل أبو بكر البغدادى فى الوقت الحالى، وذلك وفق تصريحات خاصة لجريدة "الشرق الأوسط".

وفى ذات السياق، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، التأكيد على أى أنباء يتم تداولها على وسائل الإعلام وتفيد بمقتل زعيم تنظيم داعش فى غارة للتحالف الدولى على معقل تنظيم داعش فى الرقة بسوريا.

البنتاجون ينتقد دعوة ترامب لشن مزيد من الغارات ضد داعش فى سوريا والعراق