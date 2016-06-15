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محافظ الأقصر يستقبل مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية بالإمارات ويشيد بجهودها

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محافظ الأقصر يستقبل مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية بالإمارات ويشيد بجهودها محافظ الأقصر يستقبل مستشار هيئة آل مكتوم الخيرية بالإمارات ويشيد بجهودها
أشاد محافظ الأقصر محمد بدر، بجهود هيئة آل مكتوم الخيرية، فى المجالين التنموى والإنسانى، بالمحافظات المصرية، وعبر المحافظ خلال استقباله للدكتور صلاح الجعفراوى، مستشار هيئة آل مكتوم، عن شكره العميق للقائمين على الهيئة.

وفى اتصال هاتفى جرى خلال اللقاء مع السيد ميرزا الصايغ، عضو مجلس أمناء الهيئة، وجه محافظ الأقصر، الدعوة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، ووزير المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لزيارة الأقصر، وشدد محافظ الأقصر، خلال الاتصال، على ضرورة حضور الشيخ حمدان بن راشدد آل مكتوم، لفعاليات المؤتمر الدولى الثانى، للحضارة والفنون الإسلامية، والذى ترعاه هيئة آل مكتوم الخيرية، ويقام بمدينة الأقصر، فى الفترة من 26- 30 من شهر أكتوبر المقبل.

وحضر لقاء محمد بدر والجعفراوى كل من، أشرف الهلالى، رئيس مؤسسة ميدان الجنوب للتنمية والإعلام، وحجاج سلامة، مدير مركز الأقصر للدراسات والحوار والتنمية، حيث تم خلال اللقاء استعراض خطة توزيع ثمانية آلاف سلة غذائية من هيئة آل مكتوم الخيرية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الإنسانية، بمدن وقرى محافظة الأقصر، وطلب محافظ الأقصر بضرورة أن تصل تلك المساعدات إلى مستحقيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

محافظ الأقصر يستقيل مستشار هيئة آل مكتوم (1)

محافظ الأقصر يستقيل مستشار هيئة آل مكتوم (2)


>مؤسسة إماراتية للأعمال الخيرية تواصل نشاطها الإنسانى بمحافظات مصر

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مصر 365

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