ضبط أسلحة بيضاء ومخدرات في حملة أمنية ببني سويف

ضبطت حملة أمنية من وحدة مباحث إهناسيا التابعة لمديرية أمن بني سويف، اليوم الأربعاء،الدعو “كامل. ج. ع”، 37 سنة، مقيم العواونة مركز إهناسيا، وبحوزته 5 أشرطة ترامادول المخدر، وسلاح أبيض “مطواة”، فضلًا عن مبلغ مالي 355 جنيه.

كما ضبطت المدعو “عمرو. أ. م”، 30 سنة – عاطل، مقيم خورشيد دائرة المركز، وبحوزته 3 قطع من جوهر الحشيش، و10 أقراص تامول المخدر، وسلاح أبيض، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسفرت الحملة أيضًا عن القبض المدعو “حسن. ج. ن”، 35 سنة، مقيم قرية منهرو دائرة المركز، وبحوزته سلاح ناري، وكمية من الذخيرة .