رفع وإزالة 58 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بالمنيا

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا، اليوم الأربعاء، من رفع وإزالة عدد58 حالة تعدى على الارض الزراعية بمساحة 2فدان و20 قيراط و12 سهم وذلك خلال حملات الازالة التى نظمتها المديرية فى الفترة من8 وحتى14يونيو الجارى ،فى اطار الحفاظ على رقعة الارض داخل زمام المحافظة

وأوضح المهندس احمد يوسف مدير مديرية الزراعة ، ان الحملات اسفرت عن ازالة عدد 33 حالة بمغاغة بمساحة فدان و23قيراط وعدد11حالة بمطاى بمساحة 7قيراط و20 سهم و4 حالات ببنى مزار بمساحة 3 قيراط وعدد 9 حالات بسمالوط وملوى بمساحة 6قيراط و16 سهم وحالة بديرمواس بمساحة 4قيراط

وأضاف ان هذه الحملات تأتي فى اطار التصدى بكل حزم لأى حالة تعدى على الارض الزراعية او املاك الدولة مؤكدا ان المديرية لا تالوا جهدا فى اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين