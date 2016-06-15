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فوز المرشحين للانتخابات غرفة الملاحة ببورسعيد بالتزكية

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فوز المرشحين للانتخابات غرفة الملاحة ببورسعيد بالتزكية فوز المرشحين للانتخابات غرفة الملاحة ببورسعيد بالتزكية

كتب ـ جمال نوفل

بورسعيد ـ أرشيفية

فاز المتقدمون للإنتخابات غرفة ملاحة بورسعيد، بالتزكية في الإنتخابات التي أجريت بهيئة موانئ بورسعيد، تحت إشراف قطاع النقل البحري، و هيئة ميناء بورسعيد بحضور الربان علاء المصري، رئيس الأدارة المركزية، لشئون الحركة بهيئة موانئ بورسعيد، و الربان عصام داوود، رئيس التحركات بهيئة قناة السويس ببورسعيد.

حيث تم أعلان مجلس أدارة غرفة ملاحة بورسعيد، لدورة جديدة ، من 2016 حتي 2020 .

و كان قد تقدم كل من عادل عبده اللمعي، رئيسا للمجلس، و خالد اسماعيل عبد الملك، و عادل محمد الشرقاوي، و محمد نجيب، أحمد عبد اللطيف، و محمد سعد مصلح، و نجلاء دواد عازر، و أحمد توفيق رزق،و فازوا بالتزكية لأقفال باب الترشيح، دون تقدم أخرون.
> و كان الفائزون بالتزكية هم نفس أعضاء الغرفة السابقين في الدورة، من 2012 و حتي 2016.

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