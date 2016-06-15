السودان: تقرير الأمم المتحدة عن اليوناميد «متناقض»

وصفت وزارة الخارجية السودانية التقرير الخاص المشترك الذي أعدته الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي عن بعثة اليوناميد بدارفور، بـ`”المتناقض”، وأنه يقدم صورة قاتمة عن الأوضاع بولايات دارفور-غرب السودان.

وكان التقرير الأممي الذي قدمه رئيس بعثة اليوناميد بدارفور النيجيري مارتن أوهو موبيهي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مؤخرا، قد طالب بالتمديد لولاية بعثة اليوناميد

> بالسودان لعام آخر.

وقالت صحيفة “السوداني” الصادرة بالخرطوم اليوم الأربعاء، أن مندوب السودان بالاتحاد الأفريقي وسفيرها بأثيوبيا عثمان نافع، انتقد في بيانه أمام مجلس السلم والأمن

> الأفريقي ما أورده التقرير الأممي المشترك، مشيرا إلى أن الذين أعدوا التقرير لا علاقة لهم بالتطورات الأمنية والإنسانية التي تشهدها ولايات دارفور.

ونوه نافع، إلى الجهود التي قام بها الجيش السوداني في القضاء على الحركات المتمردة وطردها من ولايات دارفور، حيث التجأت تلك العناصر إلى ليبيا ودولة جنوب السودان.

ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من يونيو الجاري إلى بيان يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن الأوضاع في دارفور, وسيحدد بيان

> كي مون التجديد لولاية بعثة اليوناميد التي تنتهي أجلها في 30 يونيو إلى عام آخر.