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القبض على عامل شرع فى قتل موظف بالمعاش بسبب خلافات مالية بمنطقة إمبابة

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القبض على عامل شرع فى قتل موظف بالمعاش بسبب خلافات مالية بمنطقة إمبابة القبض على عامل شرع فى قتل موظف بالمعاش بسبب خلافات مالية بمنطقة إمبابة
ألقت مباحث الجيزة، القبض على عامل لاتهامه بالشروع فى قتل موظف بالمعاش بسبب خلافات مالية بإمبابة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى المقدم محمد راسخ رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بلاغا من مستشفى إمبابة العام بوصول موظف بالمعاش مصاب بجرح نافذ بالصدر.

وباجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين المصاب وبين عامل بسبب خلافات مالية بينهما قام على إثرها الأخير بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض (مطواة) محدثاً إصابته وفر هارباً، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المستخدمة عقب ارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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