أمن الجيزة يحبط محاولة عاطل قتل عامل بسبب علاقة غير شرعية بزوجته بالعمرانية

أحبطت مديرية أمن الجيزة، جريمة قتل بالعمرانية، وألقت القبض على عاطل بحوزته أسلحة نارية قبل استخدامها فى قتل عامل بسبب وجود علاقة غير شرعية بين العاطل وزوجة المتهم، كما تم ضبط صديق المتهم لاتهامه بإخفاء الأسلحة بمسكنه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعقيد أسامة عبد الفتاح مفتش مباحث غرب الجيزة، تفيد حيازة عاطل لأسلحة نارية وذخيرة وإخفاؤها بمسكن صديقه واستعداده لاستخدامها فى قتل عامل.

وكشفت التحريات أن المتهم اكتشف وجود علاقة غير شرعية بين العامل وبين زوجته، وأنه قرر التخلص منه وقتله.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث العمرانية، من ضبطه، كما تم ضبط صديقه وبحوزتهما بندقيتين وعدد من الطلقات، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.