سقوط مدير مبيعات استولى على 5 ملايين جنيه من صيادلة ورجال أعمال بالجيزة

تحقق نيابة إمبابة، فى اتهام مدير مبيعات بشركة أدوية بالنصب على عدد كبير من الصيادلة ورجال الأعمال والمحاسبين، والإستيلا منهم على مبالغ مالية كبيرة لاستثمارها فى مجال تجارة الأدوية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية والنصب عليهم.

وأكد مصدر أمنى، أن الضحايا بلغ عددهم 23 شخصا، وأن قيمة المبالغ المستولى عليها بلغت 5 ملايين جنيه، مضيفا أن المتهم اتفق على دفع نسبة 10% للضحايا شهريا، والتزم بسداد قيمة الأرباح لمدة 6 أشهر ثم امتنع عن السداد بدعوى تعثر المشروع.

وفور تلقى العميد محمد حسن مدير مباحث الأموال العامة البلاغات من المجنى عليهم، تم إعداد عدة أكمنة للمتهم وضبطه بمنطقة إمبابة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.

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