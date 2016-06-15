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أخبار فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

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أخبار فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة أخبار فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
ركزت أخبار فلسطين اليوم على، اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلى الأربعاء،4 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة، وقالت مصادر محلية، إن الزوارق الحربية الإسرائيلية اعتقلت أربعة صيادين خلال ممارسة مهنة الصيد قبالة سواحل مدينة غزة، ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن البحرية الإسرائيلية، صادرت مركبين كان الصيادون يعملون عليها، وجرى سحبهما إلى ميناء أسدود الإسرائيلى، وتحدد اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 المسافة المسموح فيها بالصيد قبالة سواحل القطاع الممتدة على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالى 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة إلى أن وصلت إلى 6 أميال.

وحسب إحصائيات رسمية ، فإن فى قطاع غزة حوالى 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطينى .

ووثقت مراكز حقوقية فلسطينية وقوع عشرات الاعتداءات ضد الصيادين وممتلكاتهم قبالة سواحل قطاع غزة منذ بداية العام، من بينها قصف للقوارب وحوادث إطلاق نار وتدمير ممتلكات للصيادين ومصادرة قوارب، فضلا عن اعتقال أكثر من 70 صيادا أفرج عن معظمهم فى أوقات لاحقة.

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مصر 365

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