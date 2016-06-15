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شرطة أورلاندو تكشف هوية قاتل مغنية برنامج "ذا فويس" كريستينا جريمى

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شرطة أورلاندو تكشف هوية قاتل مغنية برنامج "ذا فويس" كريستينا جريمى شرطة أورلاندو تكشف هوية قاتل مغنية برنامج "ذا فويس" كريستينا جريمى
كشفت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، هوية قاتل المغنية كريستينا جريمي، البالغة من العمر 22 عاماً، التى اشتهرت من خلال برنامج المواهب "ذا فويس."

وأكدت سلطات الولاية، أن القاتل هو كيفن جيمس، 27 سنة، من فلوريدا، حسب ما قالته شرطة أورلاندو ونقلتة السى ان ان الاخبارية، ولكنها لم تعط معلومات أخرى عن جيمس، أو عما قد يكون دفعه لقتل غريمي.

وقد وجدت شبكة WFTS المتعاونة مع CNN مذكرة مكتوبة بخط اليد وموضوعة في بيت عائلة القاتل، وكانت تقول: "أعمق الأسى لفقدان عائلة وأصدقاء ومعجبى كريستينا جريمي الموهوبة والمحبوبة جدا. لا يوجد تعليقات أخرى."

المغنية جريمي كانت تُوقّع لعدد من معجبيها بعد حفل في أورلاندو ليلة الجمعة، عندما توجه رجلاً يحمل مسدسين نحوها وفتح النار، حسب ما قالت المتحدثة الرسمية باسم الشرطة واندا ميغليو. ونقلت جريمي إلى المستشفى حيث لقت مصرعها.

قتل جيمس نفسه بالرصاص بعدما تصدى له شقيق المغنية، ماركوس جريمي، حسب ما قالته الشرطة في بيان. وأضافت الشرطة أن تصرف الأخ السريع قد يكون أنقذ حياة آخرين. فقد قال قائد الشرطة جون مينا إن القاتل كان يحمل مسدسين مع مشطين محشوين بالرصاص وخنجر كبير يستخدم في الصيد.

وقد أظهر المعجبون والأصدقاء والمشاهير مشاعر فياضة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمين الوسم #RIPChristinaGrimmie”". وكانت المغنية سيلينا جوميز واحدة من صديقات ومعلمات الفنانة الراحلة، وقد غردت عبر حسابها بتوتير قائلة: "قلبي مفطور تماما. اشتقت لك يا كريستينا".


>شرطة أورلاندو: قاتل المطربة Christina Grimmie حضر من فلوريدا خصيصا لقتلها
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