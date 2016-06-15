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الدفاع الروسية: انضمام بلدتين فى محافظة حمص للهدنة فى سوريا

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الدفاع الروسية: انضمام بلدتين فى محافظة حمص للهدنة فى سوريا الدفاع الروسية: انضمام بلدتين فى محافظة حمص للهدنة فى سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد البلدات التى انضمت إلى الهدنة السورية بلغ 148 بلدة، وذلك عقب توقيع اتفاق مع ممثلين عن بلدتين فى محافظة حمص.

وأشار بيان صادر عن مركز المصالحة الروسى فى حميميم- أوردته قناة (روسيا اليوم) - إلى مواصلة المفاوضات بشأن الانضمام إلى نظام الهدنة مع قادة ميدانيين من المعارضة المسلحة فى محافظات ريف دمشق وحمص والقنيطرة.

وأضاف البيان أن 60 جماعة مسلحة أعلنت تمسكها بشروط وقف القتال، مشيرا إلى أن العسكريين الروس لم يسجلوا أى انتهاك لنظام الهدنة داخل منطقة داريا فى ريف دمشق.

يذكر أن طائرة روسية أسقطت حوالى 20 طنا من المساعدات الإنسانية- أمس- لسكان مدينة دير الزور المحاصرة، مضيفا أن مركز المصالحة الروسى ساعد على إيصال مساعدات إنسانية تشمل أغذية وأدوية على متن 35 شاحنة إلى بلدة الدار الكبيرة فى محافظة حمص، كما نقلت مساعدات غذائية كذلك إلى محتاجين فى بلدة أخرى فى محافظة حلب.
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