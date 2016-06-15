سيبك من اللحمة فى رمضان.. خليك فى السمك والحبوب لحمايتك من السكر

يعتبر مرض السكر من أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 400 مليون شخص على مستوى العالم، ويعتبر الطعام أحد أهم العوامل التى تؤثر على مستوى السكر فى الدم.

وقد كشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة هارفارد الأمريكية أن اتباع حمية البحر المتوسط يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر.

وخلال شهر رمضان يوجد الكثير من الأطعمة التى يمكن أن ترفع من مستوى السكر فى الدم، لذلك فقد نصح الأطباء بضرورة اتباع بعض الأنظمة الصحية لتجنب ارتفاع السكر فى الدم خلال شهر رمضان.

وخلال دراسة أجريت على 200 ألف شخص، واستمرت لمدة 20 عاما، كشفت النتائج أن اتباع حمية البحر المتوسط المحتوية على كميات كبيرة من الخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات والبقوليات والأسماك وزيت الزيتون مع الحد من اللحوم يقلل فرص الإصابة بمرض السكر بنسبة 34%، فيما يساهم تقليل المنتجات الحيوانية فقط فى تقليل خطر المرض بنسبة 20%.

وفسر الباحثون ذلك مشيرين إلى أن هذه الأكلات النباتية تحتوى على تركيزات عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة وبعض العناصر الضرورية مثل المغنسيوم، وهى تعزز صحة بكتيريا الأمعاء وتقاوم الإصابة بمرض السكر.

وعلى النقيض تماما كشفت النتائج أن تناول كميات كبيرة من البطاطس والمشروبات الغنية بالسكر والحبوب المقشرة refined grains يرفع خطر الإصابة بمرض السكرى.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "PLOS One"، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

فوائد حمية البحر لمتوسط

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