ضبط عاطل يقوم بذبح الحمير لبيع جلودها بالمنوفية

تمكنت مباحث السادات من ضبط عاطل أثناء قيامه بذبح حمار وسلخ آخر بقرية كفر داود، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مصطفى عامر، رئيس مباحث مركز شرطة السادات، يفيد تلقيه بلاغا من بعض أهالى قرية كفر داود بوجود ثلاثة أشخاص يقومون بذبح بعض الدواب أسفل كوبرى كفر داود– دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تم ضبط ع. ع. إ. ب 20 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وفر مرافقاه هاربين، وضبط بحوزة المذكور 3 دواب "حمير" أحدها تم ذبحه وسلخه والثانى مذبوح والثالث حى.

وبسؤال المتهم أفاد أنه يقوم بذبح هذه الدواب لبيع جلودها، وتم إخطار مديرية الطب البيطرى، وكُلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة.

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