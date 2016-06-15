ضبط 16 قضية فى حملة لمباحث التموين بأسوان

شنت مباحث التموين بأسوان، اليوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بمدينة أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والقطاعات المعنية، وبدعم من قوات الأمن بأسوان.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد أسفرت الحملة عن ضبط 16 قضية تموينية متنوعة، شملت تحرير 5 قضايا لمحلات تجارية لعدم إعلانها عن أسعار السلع المعروضة، وضبط 6 قضايا لمقاهى ومطاعم وكافتيريات، لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية، وضبط 3 قضايا لعدم وجود تراخيص، وضبط قضيتين لبيع السلع الغذائية بأزيد من السعر الرسمى، وجار العرض على النيابة المختصة للتصرف.