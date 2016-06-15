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ضبط 16 قضية فى حملة لمباحث التموين بأسوان

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ضبط 16 قضية فى حملة لمباحث التموين بأسوان ضبط 16 قضية فى حملة لمباحث التموين بأسوان
شنت مباحث بأسوان، اليوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحلات بمدينة أسوان، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وبالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين والقطاعات المعنية، وبدعم من قوات الأمن بأسوان.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 16 قضية تموينية متنوعة، شملت تحرير 5 قضايا لمحلات تجارية لعدم إعلانها عن السلع المعروضة، وضبط 6 قضايا لمقاهى ومطاعم وكافتيريات، لعدم حمل العاملين بها شهادات صحية، وضبط 3 قضايا لعدم وجود تراخيص، وضبط قضيتين لبيع السلع الغذائية بأزيد من السعر الرسمى، وجار العرض على النيابة المختصة للتصرف.

ضبط 435 كيلو مواد غذائية غيرصالحة للاستهلاك بأسوان

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مصر 365

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