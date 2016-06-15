تحويل 218 طالب طالبة لمجلس تأديب بجامعة كفر الشيخ

قرر الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ ،تحويل 218 طالب وطالبة إلى مجلس تأديب بالجامعة ليقرر عقابهم ، مابين رسوب مادة ومادتين وفصل دراسى أو عام آو عامين حسب درجة جرم كل طالب تم ضبطه .

قال الدكتور محمد أبوشوشه نائب رئيس الجامعة، إن المراقبين والملاحظين بالكليات حرروا 58 محضر غش بكلية التجارة و47محضر بكلية الآداب و44 محضر بكلية تربية رياضية و19 محضر بكلية التربية و17 بكلية التربية النوعية و9 محاضر بكلية الطب البيطري و8 محاضر بكلية الزراعة وخمسة محاضر بكلية العلوم وأربعة بكليتي التمريض و الهندسة ومحضر بكل من كليات العلاج الطبيعي والتمريض والثروة السمكية .

وأضاف إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة كفر الشيخ قد بدأت يوم 21 مايو الماضى والتى سوف تستمر حتى 16 من شهر يونيو الجارى.

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