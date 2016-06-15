تحرير 225 مخالفة تموينية خلال أسبوع وضبط 133 جوال قمح به حشرات في أسيوط

أكد صالح عبد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، على استمرار الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية خلال شهر رمضان، تنفيذًا لتعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط.

ونوه “عبدالله”، إلى أن الحملات التي قامت بها المديرية، وإداراتها الفرعية خلال الأسبوع الماضي، تمكنت من تحرير 225 مخالفة تموينية متنوعة، بالتنسيق مع مباحث التموين، الصحة، الطب البيطري، شرطة المرافق، رؤساء الأحياء، والمراكز.

وجاء ذلك لضبط الأسواق، الحد من تسريب، وتهريب السلع المدعمة للإتجار بها في السوق السوداء، فضلًا عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه .

وأشار وكيل وزارة التموين، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تحرير محاضر جُنح منها” عدم إعلان عن أسعار، إدارة منشأة بدون ترخيص، مخالفة نقص الوزن، عدم وجود شهادة صحية وسجلات التفتيش، وعدم تطبيق اللوائح القانونية في توريد الأقماح”.

وتضمنت قائمة المحاصر المحررة ” مخالفة عدم صرف بونات خبز للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير محاضر في مجال البوتاجاز، والمواد البترولية بمراكز (الفتح، أبنوب، ديروط، ساحل سليم، أحياء شرق، وغرب، منفلوط، البداري، وأبوتيج)”.

كما تضمنت ضبط 133 جوال قمح محلي قديم به حشرات زنة الجوال 100 كجم، ومحضر تجميع 126 أسطوانة بوتاجاز .