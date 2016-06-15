أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ارتفاع سعر حديد التسليح لـ 5565 جنيهًا للطن

Google+ Print
ارتفاع سعر حديد التسليح لـ 5565 جنيهًا للطن ارتفاع سعر حديد التسليح لـ 5565 جنيهًا للطن

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير له حول السلع خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجارى انخفاض متوسط الرمادى ليصل إلى 680.97 جنيها للطن مقارنة بنحو 693.83 جنيها للطن الأسبوع السابق، وسجلت محافظة البحر الأحمر أدنى قيمة بسعر 600 جنيه للطن بينما سجلت محافظة الإسماعيلية أعلى قيمة للسعر لتصل إلى 750 جنيه للطن.

وارتفع متوسط سعر حديد التسليح المحلى ليصل إلى 5565 جنيها للطن مقارنة بنحو 5501 للطن الأسبوع السابق وسجلت محافظة البحر الأحمر أدنى متوسط سعر بقيمة 5033 جنيها للطن فيما يتعلق بحديد عز، ومحافظة الفيوم سجلت أعلى متوسط للسعر بقيمة 6700 جنيها للطن.

وفيما يتعلق بالحديد الاستثمارى سجلت الفيوم أعلى سعر بقيمة 6500 للطن.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار