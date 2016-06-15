ارتفاع سعر حديد التسليح لـ 5565 جنيهًا للطن

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير له حول أسعار السلع خلال الأسبوع الثاني من يونيو الجارى انخفاض متوسط سعر الأسمنت الرمادى ليصل إلى 680.97 جنيها للطن مقارنة بنحو 693.83 جنيها للطن الأسبوع السابق، وسجلت محافظة البحر الأحمر أدنى قيمة بسعر 600 جنيه للطن بينما سجلت محافظة الإسماعيلية أعلى قيمة للسعر لتصل إلى 750 جنيه للطن.

وارتفع متوسط سعر حديد التسليح المحلى ليصل إلى 5565 جنيها للطن مقارنة بنحو 5501 للطن الأسبوع السابق وسجلت محافظة البحر الأحمر أدنى متوسط سعر بقيمة 5033 جنيها للطن فيما يتعلق بحديد عز، ومحافظة الفيوم سجلت أعلى متوسط للسعر بقيمة 6700 جنيها للطن.

وفيما يتعلق بالحديد الاستثمارى سجلت الفيوم أعلى سعر بقيمة 6500 للطن.