تنفيذ 24 حكم وقرار قضائي وإداري بمراكز سوهاج‎

أسفرت حملة أمنية، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواءات نائب المدير لقطاع الشمال، مساعد المدير لقطاع الجنوب، ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية، عن تنفيذ عدد 24 حكم وقرار قضائي، وإداري بدائرة المديرية.

وتضمنت الأحكام المنفذة بمركز شرطة طهطا” 2 حكم قضائي، فيما تعذر تنفيذ عدد 3 حكم وقرار قضائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2436 إداري المركز لسنة 2016″.

كما تضمنت تنفيذ عدد 4 قرار صادر من الإدارة العامة للري، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2810 إداري المركز لسنة 2016، بمركز شرطة دار السلام”.

وتم تأمين تنفيذ عدد 8 حكم وقرار قضائي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1455 إداري القسم لسنة 2016، بمركز شرطة طهطا”.

كما تم تأمين تنفيذ عدد 7 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1347 إداري القسم لسنة 2016، بمركز شرطة جرجا”.