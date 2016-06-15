إزالة الحواجز المائية المحيطة بـ«متحف اللوفر أبوظبي» ليظهر كجزيرة عائمة

بدأت شركة التطوير والاستثمار السياحي بإزالة الحواجز المائية المحيطة بـمتحف اللوفر أبوظبي، ليظهر كجزيرة عائمة.

وكانت الشركة قد أنهت بداية الشهر، تركيب أكثر من 4500 أنبوب ضوئي على هيكل القبة، على أن يتولى إدارة هذه الأضواء نظام إلكتروني متطور ودقيق يتيح التحكم بمستويات الإضاءة وتوجيهها.

وقال معالي علي ماجد المنصوري رئيس مجلس إدارة شركة التطوير والاستثمار السياحي "يسرنا أن يتزامن إنجاز هذه المرحلة المهمة في الوقت المناسب مع قدوم شهر رمضان المبارك حيث ستنشر القبة أضواءها في مختلف الأرجاء لتتيح للجمهور رؤية هذا المعلَم العمراني المميز والاستمتاع بمشاهدة القبة بتركيبتها الفولاذية المعقدة وبالتالي يأخذوا فكرة عن التجربة التي يوفرها المتحف لزائريه عند افتتاحه رسميا".