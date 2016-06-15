محافظ الفيوم يلتقى بـ"أم دسوقى" ويقرر علاج أبنائها ويخصص لها كشك

استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع" بعنوان " بالفيديو ..أم دسوقى العيان بائعة ترمس بالفيوم:بكسب 15 جنيه فى اليوم وبقبض 300 جنيه معاش علشان مبحبش الكذب.. جوزى مات وولادى الشباب لابسهم عفاريت وبجرى بيهم على المشايخ.. نفسى ألاقى شغلانة نكسب منها "ـ التقى وائل مكرم محافظ الفيوم، السيدة ليلى محمد حسن القاضي، أم الشابين اللذين يعانيان من مرض نفسي مزمن، واستمع لشكواها واستجاب لمطالبها، حيث وجه بسرعة عمل الإجراءات اللازمة لعلاج ابنيها على نفقة الدولة ، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كشك لها للمساعدة على الحياة المعيشية.

وقال محافظ الفيوم إن المحافظة تقف جنباً إلى جنب مع البسطاء وذوى الاحتياجات الخاصة، ولن تدخر جهداً في تقديم يد العون لهم، مؤكداً على حرصه الدائم على الاستماع لشكاوى المواطنين، والاستجابة لهم، وتقديم الحلول الايجابية لما يواجهون من مشكلات ، كما أكد المحافظ على أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت أمام المواطنين.

بالفيديو.. أم دسوقى العيان بائعة ترمس بالفيوم:بكسب 15 جنيه فى اليوم وبقبض 300 جنيه معاش علشان مبحبش الكذب.. جوزى مات وولادى الشباب لابسهم عفاريت وبجرى بيهم على المشايخ.. نفسى ألاقى شغلانة نكسب منها