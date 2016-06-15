أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الفيوم يلتقى بـ"أم دسوقى" ويقرر علاج أبنائها ويخصص لها كشك

Google+ Print
محافظ الفيوم يلتقى بـ"أم دسوقى" ويقرر علاج أبنائها ويخصص لها كشك محافظ الفيوم يلتقى بـ"أم دسوقى" ويقرر علاج أبنائها ويخصص لها كشك
استجابة لما نشر بـ"اليوم السابع" بعنوان "..أم دسوقى العيان بائعة ترمس بالفيوم:بكسب 15 جنيه فى اليوم وبقبض 300 جنيه معاش علشان مبحبش الكذب.. جوزى مات وولادى الشباب لابسهم عفاريت وبجرى بيهم على المشايخ.. نفسى ألاقى شغلانة نكسب منها "ـ التقى وائل مكرم محافظ الفيوم، السيدة ليلى محمد حسن القاضي، أم الشابين اللذين يعانيان من مرض نفسي مزمن، واستمع لشكواها واستجاب لمطالبها، حيث وجه بسرعة عمل الإجراءات اللازمة لعلاج ابنيها على نفقة الدولة ، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص كشك لها للمساعدة على الحياة المعيشية.

وقال محافظ الفيوم إن المحافظة تقف جنباً إلى جنب مع البسطاء وذوى الاحتياجات الخاصة، ولن تدخر جهداً في تقديم يد العون لهم، مؤكداً على حرصه الدائم على الاستماع لشكاوى المواطنين، والاستجابة لهم، وتقديم الحلول الايجابية لما يواجهون من مشكلات ، كما أكد المحافظ على أن باب مكتبه مفتوح في أي وقت أمام المواطنين.


>بالفيديو.. أم دسوقى العيان بائعة ترمس بالفيوم:بكسب 15 جنيه فى اليوم وبقبض 300 جنيه معاش علشان مبحبش الكذب.. جوزى مات وولادى الشباب لابسهم عفاريت وبجرى بيهم على المشايخ.. نفسى ألاقى شغلانة نكسب منها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين